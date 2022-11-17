Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Он сравнил ситуацию с Беларусью, которую Евросоюз в свое время "отпустил" – и там победило влияние России.

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Есть плохой прецедент в истории ЕС

Как напомнил Клочок, Беларусь входила во внешнеполитическую инициативу ЕС "Восточное партнерство" еще с 2009 года вместе с Украиной, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Арменией и Молдовой. Все эти страны в перспективе могли стать членами ЕС.

Лукашенко неоднократно спекулировал в ЕС по финансированию, "поблажкам" и тому подобное. В конце концов, после выборов и протестов в 2020 – 2021 годах Беларусь выбросили из "Восточного партнерства".

И мы видим, что сейчас творится в Беларуси. Там уже победил рашизм. Это произошло, потому что Европа оттуда ушла,

– подчеркнул Клочок.

То же может произойти и с Венгрией, если Европа совсем оттуда уйдет. Там останется прослойка населения, не имеющая пристанища для отстаивания демократических интересов. По мнению Клочко, Евросоюз должен помочь таким людям отстаивать свои интересы и менять власть в стране легальным путем.

Как это делать – пусть ЕС определится. Там знают, имеют практику, и там утверждены демократические принципы и институты. Иначе Венгрия станет Россией №2. Это легко – исключить, забыть, не обращать внимания. Нельзя этого делать. Нужно оставлять возле себя,

– считает Клочок.

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Напомним, что недавно Венгрия не поддержала финансовый пакет помощи для Украины на 2023 год. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его страна не будет поддерживать план долгосрочной финансовой поддержки Украины.

В Евросоюзе планируют предоставить Украине финансовый пакет в размере до 1,5 миллиарда евро ежемесячно. В совокупности Киев должен получить до 18 миллиардов евро помощи.