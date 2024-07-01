Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что пока рано говорить, как завершатся парламентские выборы во Франции, ведь еще должен пройти второй тур.

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Чего ожидать дальше

Как отметил Клочок, вероятнее всего, Ле Пен будет иметь большинство и будет формировать коалицию в парламенте. Но и Макрон здесь, возможно, тоже делает свою "игру".

Все же Макрон на что-то рассчитывал. Какой позитив я вижу. Первое. Акции протеста проходили под лозунгами не допустить правых к власти. Это будет обострять эту проблематику во Франции и даст Макрону возможность мощнее строить политику на предстоящих президентских выборах,

– сказал Клочок.

Сейчас во Франции есть перспективный премьер-министр Габриэль Атталь. И вполне вероятно, что основная задача партии Макрона "Возрождение" – "вырастить" нового политика, который станет президентом после Макрона.

Также, если парламент будет за Ле Пен, то на него будут перекладывать определенную долю ответственности за принятие решений. И вполне может произойти ситуация, когда туда будут сбрасывать весь балласт, который будет бить по Ле Пен.

Возможно, Макрон сыграл на опережение. А эти годы будут непростыми для Франции,

– подчеркнул Клочок.

Выборы во Франции: коротко