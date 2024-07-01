Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що поки рано говорити, як саме завершаться парламентські вибори у Франції, адже ще має пройти другий тур.

До теми Партія Марін Ле Пен лідирує на виборах у Франції: чи варто хвилюватися Україні

Чого очікувати далі

Як наголосив Клочок, найімовірніше, Ле Пен матиме більшість у парламенті та формуватиме коаліцію в парламенті. Але й Макрон тут, можливо, теж робить свою "гру".

Все ж таки Макрон на щось розраховував. Який позитив я бачу. Перше. Акції протесту проходили під гаслами не допустити правих до влади. Це буде загострювати цю проблематику у Франції і дасть Макрону можливість потужніше будувати політику на майбутніх президентських виборах,

– сказав Клочок.

Зараз у Франції є перспективний прем'єр-міністр Габріель Атталь. І цілком ймовірно, що основне завдання партії Макрона "Відродження" – "виростити" нового політика, який стане президентом після Макрона.

Також, якщо парламент буде за Ле Пен, то на нього перекладатимуть певну частку відповідальності за ухвалення рішень. І цілком може статись ситуація, коли туди скидатимуть увесь баласт, який битиме по Ле Пен.

Можливо, Макрон зіграв на випередження. А ці роки будуть непростими для Франції,

– підкреслив Клочок.

Вибори у Франції: коротко