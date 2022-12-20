Пригожин записал свое видеообращение как бы в то время, когда наш Президент прибыл в Бахмут. На видео путинский муртад говорит, что тоже на передовой.

Внимание Сделал то, что нужно было – генерал-майор СБУ о визите Зеленского в Бахмут

Сидел в штабе на Первомайке, сказали, Владимир Александрович подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Вот сейчас ребята отработают, если Зеленский обратит внимание, то мы готовы встретиться в любой момент,

– сказал Пригожин.

После чего показательно отдал приказ обстрелять позиции. Очевидно, что у шакалов ничего не вышло. У них, собственно, 9 месяцев ничего не получается, а тут опять напрасно на что-то надеялись.

После того как боевики произвели выстрелы, Пригожин отметил – "не отвечают".

Пригожин рассказал, как хотел встретиться с Зеленским: видео

Такое поведение Пригожина действительно выглядит довольно истерично. Ну, конечно, в то время, когда оккупанты заявляют о вымышленных победах во взятии Бахмута, в город приехал украинский лидер.

Интересно, могут ли российские воины по крайней мере представить, что их диктатор Путин приедет к ним на передовую, когда он не способен даже из бункера вылезти и отменяет свои ежегодные пресс-конференции.

Кстати, российские пропагандисты тоже не смогли спокойно принять приезд Зеленского в Бахмут. Начали говорить, что это "Информационная операция украинской пропаганды".

Важно! Владимир Зеленский в вечернем видео обращении в ночь на 20 декабря отметил, что Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта.