Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его мнению, Владимир Зеленский является тем человеком, который действительно хочет быть лидером, объединяющим Украину.
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От Зеленского этого ждали
Он подчеркнул, что несмотря на все ошибки или претензии части общества к Зеленскому, он делает именно то, чего от него ждут.
Генерал-майор считает, что это правильный поступок Президента, потому что, где сегодня самая большая опасность – именно в Бахмуте. Где самая большая необходимость поддержать ребят – именно там. Что нужно делать – говорить об этом, концентрировать внимание на этом.
"Наверное, он боится, приезжая в такую горячую точку. Но он сделал то, что нужно было для Украины и для ребят, которые там воюют. Надеюсь, что общество правильно все поймет – это не показуха. Это то, что украинцы ждут от человека, который сейчас является их представителем в мире", – заметил он.
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Логика отсутствует
По мнению Ягуна, атаки врага на Бахмут будут продолжаться. А закончатся они, когда будет новое наступление ВСУ на совсем другом участке фронта, на котором россияне даже не ожидают.
"Логика наступления на этот городок со стороны агрессора вообще отсутствует. Зачем они губят такое большое количество людей на одном участке фронта? Чтобы повесить их тряпку на том доме, что останется в центре города? Трудно понять этот подвиг", – подчеркнул он.
Ситуация вокруг Бахмута: важное
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает вести штурмовые действия, совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии по нашим позициям в районах тридцати населенных пунктов.
- Вокруг Бахмута в Донецкой области продолжают идти тяжелые бои. Чтобы сохранить свои ресурсы, враг прибегает к жестокой тактике. Британская разведка сообщает, что отдельным бойцам и частям ПИК вероятно, выдают смартфоны или планшеты, показывающие определенную для лица ось продвижения и цель нападения, наложенные на коммерческие спутниковые изображения. Боевики "Вагнера", отклоняющиеся от своих маршрутов без разрешения, предположительно оказываются под угрозой расстрела.
- Военные 10-й отдельной горно-штурмовой бригады приехали в Бахмут. Один из военных надел костюм Святого Николая и подарил праздник детям, которые живут до сих пор фактически в эпицентре войны. Маленькие украинцы искренне радовались украинским книгам, конфетам и пазлам.