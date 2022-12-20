Об этом 24 каналу рассказал генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун. По его мнению, Владимир Зеленский является тем человеком, который действительно хочет быть лидером, объединяющим Украину.

Обратите внимание Зеленский прибыл в Бахмут

От Зеленского этого ждали

Он подчеркнул, что несмотря на все ошибки или претензии части общества к Зеленскому, он делает именно то, чего от него ждут.

Генерал-майор считает, что это правильный поступок Президента, потому что, где сегодня самая большая опасность – именно в Бахмуте. Где самая большая необходимость поддержать ребят – именно там. Что нужно делать – говорить об этом, концентрировать внимание на этом.

"Наверное, он боится, приезжая в такую горячую точку. Но он сделал то, что нужно было для Украины и для ребят, которые там воюют. Надеюсь, что общество правильно все поймет – это не показуха. Это то, что украинцы ждут от человека, который сейчас является их представителем в мире", – заметил он.

Генерал-майор СБУ оценил визит Владимира Зеленского в Бахмут: смотрите видео

Логика отсутствует

По мнению Ягуна, атаки врага на Бахмут будут продолжаться. А закончатся они, когда будет новое наступление ВСУ на совсем другом участке фронта, на котором россияне даже не ожидают.

"Логика наступления на этот городок со стороны агрессора вообще отсутствует. Зачем они губят такое большое количество людей на одном участке фронта? Чтобы повесить их тряпку на том доме, что останется в центре города? Трудно понять этот подвиг", – подчеркнул он.

Ситуация вокруг Бахмута: важное