Про це 24 каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. На його думку, Володимир Зеленський є тою людиною, яка справді хоче бути лідером, що об'єднує Україну.

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Від Зеленського цього чекали

Він наголосив, що, попри всі помилки чи претензії частини суспільства до Зеленського, він робить саме те, що від нього чекають.

Генерал-майор вважає, що це правильний вчинок Президента, тому що, де сьогодні найбільша небезпека – саме в Бахмуті. Де найбільша необхідність підтримати хлопців – саме там. Що треба робити – говорити про це, концентрувати увагу на цьому.

"Напевно, він боїться, приїжджаючи у таку гарячу точку. Але він зробив те, що потрібно було для України й тих хлопців, що там воюють. Сподіваюсь, що суспільство правильно все зрозуміє – це не показуха. Це те, що українці чекають від людини, яка зараз є їхнім представником у світі", – зауважив він.

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Логіка відсутня

На думку Ягуна, атаки ворога на Бахмут будуть тривати. А закінчаться, коли буде новий наступ ЗСУ на зовсім іншій ділянці фронту, на якій росіяни навіть не очікують.

"Логіка наступу на це містечко з боку агресора взагалі відсутня. Навіщо вони покладають таку велику кількість людей на одній ділянці фронту? Щоб повісити їхню ганчірку в на тому будинку, що залишиться в центру міста? Важко зрозуміти цей подвиг", – підкреслив він.

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