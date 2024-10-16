Владимир Зеленский сообщил, что Украина уже воюет с тремя странами. Без ответной реакции ситуация может выйти из-под контроля. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала проанализировал вызовы, которые создало объединение нескольких тоталитарных стран.

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Сценарий Второй мировой повторяется

С высокой вероятностью войска КНДР вскоре появятся на поле боя в Украине, что свидетельствует о глубоком укреплении военного сотрудничества России с КНДР. Со стороны Запада было бы ошибкой рассматривать это только как угрозу для Украины.

"Я бы сравнил этот процесс с началом Второй мировой войны и соединением до ее начала нацистской Германии и фашистской Италии. Тогда международно-политическая реакция также тормозила, все вели себя аморфно и получили большую войну. Так же сейчас мы видим объединение двух диктаторов", – заметил Александр Коваленко.

Важно также отметить, что когда сотрудничество России и Северной Кореи только началась, и оказалась в поставках Кремлю артиллерийских снарядов, КНДР взамен получала валюту, криптовалюту, драгоценные металлы и некоторые технологии. Например, ракета KN-23 является точной копией ОТРК "Искандер-М".

Если Северная Корея начнет отправлять в Россию человеческий ресурс, она потребует нечто большее. И это, вероятно, не криптовалюта и драгметаллы, а технологии. В руках КНДР эти технологии могут стать серьезной проблемой для региона: Южной Кореи, Японии, а также для коалиции, которая эти страны поддерживает – Австралии и США,

– подчеркнул военный обозреватель.

КНДР может готовиться к войне

Уже есть серьезные свидетельства, указывающие на то, что Северная Корея готовится к войне. На днях КНДР взорвала часть дорог со своей стороны, соединяющих ее с Южной Кореей. Этому предшествовал приказ Ким Чен Ына привести всю артиллерию в боевую готовность и подготовиться к

Вскоре после этого государственное издание КНДР сообщило, что в армию Уже есть серьезные свидетельства, указывающие на то, что Северная Корея готовится к войне. На днях КНДР взорвала часть дорог со своей стороны, соединяющих ее с Южной Кореей. Этому предшествовал приказ Ким Чен Ына привести всю артиллерию в боевую готовность и подготовиться к полномасштабным боям на границе с Южной Кореей.Вскоре после этого государственное издание КНДР сообщило, что в армию мобилизовались около 1,4 миллиона человек . Все, мол, из-за "желания" Южной Кореи к войне. В КНДР прямо заявили, что готовы "с удовольствием уничтожить Южную Корею", если война все же начнется.

Для Южной Кореи существует серьезная угроза вторжения как раз из-за объединения тоталитарных режимов России, КНДР, а также Ирана. Если коллективный Запад никак не отреагирует на такие угрожающие действия со стороны "коалиции зла", то перед всем миром возникает серьезная опасность.

К слову, напомним, что сейчас реакция США ограничивается лишь сообщениями о "глубокой обеспокоенности" из-за возможности отправки южнокорейских военных на фронт в Украину.