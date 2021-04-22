Между двумя Кореями начинается гонка вооружений и технологий, которая выливается в разработку новых ракет. Это делает полуостров все более милитаризованным.

Между двумя Кореями, Северной и Южной, начинается малозаметная для внешнего мира гонка вооружений, прежде всего ракетных. Даже технические особенности уже очень похожи.

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Старое соперничество на новом уровне

Север и Юг Кореи не первый раз соревнуются: была война в 1950-х, множество инцидентов по безопасности, похищения, перестрелки в ДМЗ (демилитаризованная зона, де-факто граница между странами – 24). Были гонки у кого лучше пропаганда или выше флагшток. Но в последнее время это перешло на стратегический уровень и угрожает вылиться в конфликт, пишет NYT.

Сеул теперь наконец имеет собственный сверхзвуковой истребитель KF-21 стоимостью в 7,8 млрд долларов США. В планах – приобрести десятки американских вертолетов. Нынешняя администрация увеличила расходы на оборону примерно на 7% (средний показатель – 4,1%). Самолет был разработан вместе с Индонезией для потенциального дальнейшего экспорта в страны Юго-Восточной Азии.

Но самое главное другое: Юг, по словам президента Мун Чжэ Ина,"разработал баллистическую ракету короткого радиуса действия с одной из самых больших боеголовок в мире". Речь идет о Huynmoo-4, которая может нести до 2 тонн боезаряда и пролететь 800 км. Достаточно, чтобы попасть куда угодно в Северной Корее. Именно ее фактически копировал Север на своем последнем ракетном тесте. Даже боеголовка почти такая же – 2,5 тонны. И тоже короткий радиус полета до 600 км.



Презентация истребителя KF-21 / скриншот офис президента Южной Кореи

Такие ракеты теоретически смогут пробивать военные бункеры и уничтожать индустриальные цели. Насколько успешно – это уже зависит от их месторасположения и глубины залегания, если речь о северокорейских бункерах (из которых Ким Чен Ын и высшее руководство страны будет вести войну – 24). Собственно, в этом и заключается стратегия сдерживания врага, с точки зрения северных корейцев. А также в совершенствовании противоракетной обороны.

У Сеула нет собственного ядерного оружия с 1991 года, когда США вывезли последние из 1000 боеголовок (хранились там во время холодной войны). Впрочем, страна входит в число "спящих ядерных держав", которые довольно быстро могут его разработать, если так решат. Вместо этого она находится под американским "ядерным зонтиком" и покупает новейшую технику. Включая самолеты с технологией "стелс".

Причины гонки Угроза вывода войск при каденции Трампа вкупе с ростом ядерной мощи Севера лишь усилила призывы на Юге к дальнейшей милитаризации.

Развертывание таких систем представляет опасность для шаткого и деликатного мира на Корейском полуострове.

Накопление вооружений во имя обороны в конце концов подорвет эту оборону, создав порочный цикл,

— резюмировал для NYT Чан Чхоль Вун, аналитик из Корейского института нацобороны.

Разрешение на свои ракеты: как Юг защищается от КНДР

Вашингтон давно противодействовал распространению (пролиферации на техническом языке – 24) ракетного вооружения на Корейском полуострове. Согласно Руководящим принципам 1979 года между Южной Кореей и Штатами, Юг не имел права разрабатывать собственные ракеты с дальностью полета более 300 км и нагрузкой не более чем 498,5 кг.

В 2010 КНДР атаковала южный остров Йонпхидо именно ракетным обстрелом, что привело к нескольким жертвам. Сеул потребовал от США смягчить условия и позволить исследовать более современное оружие. Юг даже грозился сделать этот шаг самостоятельно, если американцы не решатся.

Мы сказали американцам: если мы не будем защищаться от нарастающей угрозы Севера, все больше наших граждан будет требовать ядерных бомб,

– вспомнил для NYT бывший советник по нацбезопасности Чун Юн Ву.

Эта угроза подействовала: в 2012 Руководящие принципы были смягчены, разрешив ракеты радиусом до 800 км, которые Юг производит и сейчас. Проблемным оставался вопрос боеголовки: США сказали, что превышать лимит в 500 кг Сеул сможет только на оружии меньшей дальности. Несмотря на это, дальность и нагрузка шли рука об руку.

Южнокорейская ракета Hyunmoo-4 / Фото Asia Pacific Defense News

Так родились Hyunmoo-2, Huynmoo-2B и Huynmoo-2C. Каждая новая ракета становилась сильнее предшественницы. А потом КНДР запустил первую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасонг-14" и Дональд Трамп снял все ограничения, дав зеленый свет на разработку и создание венца ракетной программы Юга – ракеты Huynmoo-4. Два союзника тогда же провели собственные ракетные учения.

Революция на Севере: почему их новое оружие – это проблема

Ким Чен Ын у власти уже почти 10 лет. Он не только обещал сделать ракеты, которые будут способны (пока только в теории – 24) достичь континентальных США, но и "склонить ракетный баланс против Южной Кореи" в пользу Севера. В январе КНДР выпустила очередную сенсационную новость: там построили ракеты с ядерным оружием, нацеленные на Сеул. При этом боеголовки сделали "меньше, легче и тактичнее".



Ракетный тест на Севере / коллаж CNN

В случае КНДР, они вполне могут нести миниатюрную ядерную бомбу, над разработкой которой Пхеньян давно работает. Новое оружие коммунистического режима сложнее перехватить: оно летает быстрее и ниже, чем аналоги. А что самое главное – теперь они используют твердое топливо, которое позволяет быстрее подготовить ракету к транспортировке и запуску (более старый флот "Скадов" и "Нодонов" использовал жидкое топливо и был довольно неточным). "Новое северное оружие способно уклоняться от радаров союзников при маневрировании, может увеличивать дальность и вес боеголовки. Все потому, что она работает от крупнейшего двигателя на твердом топливе, который когда-либо строили в Северной Корее", – пояснил NYT Чан Ян Гюн, ракетный эксперт Корейского аэрокосмического университета.

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Именно поэтому Юг не смог вовремя зафиксировать последнее ракетное испытание Севера. Сеул даже изначально дал не очень точные данные, сколько километров пролетела ракета КНДР (и сказал меньшую цифру, чем Пхеньян – 24).

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Так, крупнейшие северные ракеты – межконтинентальные – все еще используют жидкое топливо. Что делает их потенциально уязвимыми при перемещении и подготовке. Впрочем, тогда же в январе Ким пообещал довести дело до конца и разработать твердотопливную МБР. А они уже являются вызовом для американской системы противоракетной обороны, которая сейчас находится не в лучших кондициях и давно нуждается в обновлении и пересмотре.

Соперничество под и над водой

Речь идет не только о ракетах, но и, например, об атомных подводных лодках, сообщает DW. Север давно строит новую (на самом деле, очень старую по дизайну – 24) АПЛ, тогда как Юг лишь рассматривает такую возможность.

Сейчас он имеет в распоряжении несколько гибридных дизель-электрических лодок класса Сон-Вон-II. Впрочем, с 2018 года Южная Корея решила, что она "должна построить атомную атакующую лодку" мощностью до 4000 тонн.

Главная проблема Но ради получения урана для АПЛ нужно пересмотреть подписанное и обновленное соглашение об использовании атомной энергии в мирных целях. "Морские реакторы" не являются мирным способом использования. Поэтому вряд ли США когда-то согласятся на подобное, учитывая что нужна еще и поддержка Конгресса.

Пхеньян планирует разместить на лодке новые ракеты класса "Полярная Звезда" с ядерным зарядом. Главная цель КНДР – получить признание как ответственная ядерная держава, желательно на уровне с США.

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В отличие от ракет, создать атомные подводные лодки современного класса и к тому же тихие – очень сложная задача, если исходить из того, где сейчас находится КНДР. "Если она не тихая, ее можно отследить и это не такая уж большая угроза", – пояснил DW Гаррен Маллой, профессор по международным отношениям в японском университете Дайто Бунка.



Дизайн авианосца для Южной Кореи / Коллаж Naval news

Он добавил, что "не видит смысла со стратегической точки зрения в атомной подводной лодке для Южной Кореи. Если это не позирование перед Севером, конечно". Кроме субмарин, Южная Корея в желании стать более самостоятельной военной силой строит даже легкий авианосец для самолетов F-35B с коротким взлетом и посадкой. Это лишь отчасти касается Севера, но больше – проецирования силы за пределами узкого региона Восточной Азии.

Во время потенциальной войны южнокорейские базы будут находиться под постоянным огнем противника: баллистические ракеты, химическое оружие, диверсии от сил спецопераций и так далее.

Скорее всего, они будут быстро выведены из строя. Но авианосец, пусть и с ограниченным числом самолетов, который находится в море, может наносить ответные удары более эффективно. Флот, который находится вокруг флагмана, мог бы выполнять дальние морские миссии. Впрочем, тема необходимости такой техники остается дискуссионной.

В то же время на мелководье, окружающем полуостров, более полезны маленькие дизельные корабли, которые трудно заметить. Поэтому планы обеих Корей, но особенно Севера, – "нереальны, потому что не сочетают средства и цели". Пхеньян, как и Москва, рекламируют оружие, которого еще не имеют и не факт, что вообще когда-то получат в рабочем состоянии.