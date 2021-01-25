Ради будущего своих детей: из КНДР сбежал дипломат с семьей, – СМИ
Дипломат из КНДР Рю Хён У сбежал вместе с семьей в Южную Корею. Он исполнял обязанности главы дипломатической миссии в Кувейте. Так он поступил, потому что хочет лучшего будущего для своих детей.
Источник: Yonhap
Что известно о побеге дипломата
Когда именно дипломат сбежал в соседнее государство, издание не уточняет. Однако, предполагают, что Рю мог мигрировать еще в 2019 году, Последовав примеру посла КНДР в Италии, бежавшему в конце 2018 года.
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Что известно о дипломате
По данным СМИ, Рю Хён У является зятем бывшего главы Бюро 39 ЦК Трудовой партии Кореи. Организация является "личным сейфом" северокорейских лидеров. Она распоряжается секретными средствами на приобретение предметов роскоши.
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