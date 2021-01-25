Заради майбутнього своїх дітей: із КНДР втік дипломат з родиною, – ЗМІ
Дипломат з КНДР Рю Хьон У втік разом із родиною до Південної Кореї. Він виконував обов'язки глави дипломатичної місії у Кувейті. Так він вчинив, бо хоче кращого майбутнього для своїх дітей.
Джерело: Yonhap
Що відомо про втечу дипломата
Коли саме дипломат втік у сусідню державу, видання не уточнює. Однак, припускають, що Рю міг мігрувати ще у 2019 році, наслідувавши приклад посла КНДР в Італії, який втік в кінці 2018 року.
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Що відомо про дипломата
За даними ЗМІ, Рю Хьон У є зятем колишнього очільника Бюро 39 ЦК Трудової партії Кореї. Організація є "особистим сейфом" північнокорейських лідерів. Вона розпоряджається секретними коштами на придбання предметів розкоші.
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