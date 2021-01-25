Дипломат з КНДР Рю Хьон У втік разом із родиною до Південної Кореї. Він виконував обов'язки глави дипломатичної місії у Кувейті. Так він вчинив, бо хоче кращого майбутнього для своїх дітей.

Джерело: Yonhap

Що відомо про втечу дипломата

Коли саме дипломат втік у сусідню державу, видання не уточнює. Однак, припускають, що Рю міг мігрувати ще у 2019 році, наслідувавши приклад посла КНДР в Італії, який втік в кінці 2018 року.

До речі У КНДР заборонили південнокорейський сленг: як каратимуть порушників

Що відомо про дипломата

За даними ЗМІ, Рю Хьон У є зятем колишнього очільника Бюро 39 ЦК Трудової партії Кореї. Організація є "особистим сейфом" північнокорейських лідерів. Вона розпоряджається секретними коштами на придбання предметів розкоші.

Зверніть увагу! Молодий лідер КНДР Кім Чен Ин на початку 2021 року представив свій план розвитку країни. Зокрема, він пообіцяв ще більше розвивати ядерну зброю. Також Кім Чен Ин призначив себе генеральним секретарем Трудової Партії КНДР. Такий самий титул був у його батька та діда. Чим ще планує здивувати глава КНДР у 2021 – читайте за посиланням.