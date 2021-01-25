Влада Північної Кореї хоче запровадити відповідальність за вживання громадянами сленгу Південної Кореї. Так у країні хочуть стримати вплив свого демократичного сусіда.

Відповідний закон у КНДР прийняли ще 4 грудня 2020 року. Про це повідомляє видання Rimjin-Gang.

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Що відомо про заборону

Текст закону, який спрямований на боротьбу з культурним впливом Південної Кореї, досі офіційно не оприлюднили. Однак видання дізналося про його зміст.

Зазначається, що в документі лідер Північної Кореї Кім Чен Ин критикує використання "маріонеткових слів" та "маріонеткового стилю" у суспільстві.

Зокрема, Кім Чен Ину не подобається використання його громадянами характерних для південної говірки слів "oppa" та "dong-saeng", які означають "старший брат" та "молодша сестра" відповідно. У молодіжному сленгу ці слова вживаються для позначення близьких друзів.

Які покарання передбачає закон

Видання The Times зазначає, що у двох країнах сформувалися певні відмінності у мові через тривале розділення Корейського півострова.

Кім Чен Ин заборонив книжки, музику, фільми, телебачення, а зараз забороняє навіть сленг з Південної Кореї, щоб стримати вплив свого демократичного сусіда,

– мовиться у матеріалі.

Отримані документи свідчать про те, що уряд Північної Кореї призначив 15-річні тюремні терміни за тих, кого спіймають за переглядом, прослуховуванням або володінням південнокорейськими фільмами, піснями, книгами та іншими творами мистецтва. Дилерів можуть взагалі стратити. А за друк тексту південнокорейським шрифтом можуть покарати 2 роками громадських робіт.