У КНДР заборонили південнокорейський сленг: як каратимуть порушників
Влада Північної Кореї хоче запровадити відповідальність за вживання громадянами сленгу Південної Кореї. Так у країні хочуть стримати вплив свого демократичного сусіда.
Відповідний закон у КНДР прийняли ще 4 грудня 2020 року. Про це повідомляє видання Rimjin-Gang.
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Що відомо про заборону
- Текст закону, який спрямований на боротьбу з культурним впливом Південної Кореї, досі офіційно не оприлюднили. Однак видання дізналося про його зміст.
- Зазначається, що в документі лідер Північної Кореї Кім Чен Ин критикує використання "маріонеткових слів" та "маріонеткового стилю" у суспільстві.
- Зокрема, Кім Чен Ину не подобається використання його громадянами характерних для південної говірки слів "oppa" та "dong-saeng", які означають "старший брат" та "молодша сестра" відповідно. У молодіжному сленгу ці слова вживаються для позначення близьких друзів.
Які покарання передбачає закон
Видання The Times зазначає, що у двох країнах сформувалися певні відмінності у мові через тривале розділення Корейського півострова.
Кім Чен Ин заборонив книжки, музику, фільми, телебачення, а зараз забороняє навіть сленг з Південної Кореї, щоб стримати вплив свого демократичного сусіда,
– мовиться у матеріалі.
Отримані документи свідчать про те, що уряд Північної Кореї призначив 15-річні тюремні терміни за тих, кого спіймають за переглядом, прослуховуванням або володінням південнокорейськими фільмами, піснями, книгами та іншими творами мистецтва. Дилерів можуть взагалі стратити. А за друк тексту південнокорейським шрифтом можуть покарати 2 роками громадських робіт.
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