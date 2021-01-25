Власти Северной Кореи хотят ввести ответственность за употребление гражданами сленга Южной Кореи. Так в стране хотят сдержать влияние своего демократического соседа.

Соответствующий закон в КНДР приняли еще 4 декабря 2020 года. Об этом сообщает издание Rimjin-Gang.

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Что известно о запрете

Текст закона, который направлен на борьбу с культурным влиянием Южной Кореи, до сих пор официально не обнародовали. Однако издание узнало о его содержании.

Отмечается, что в документе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын критикует использование "марионеточных слов" и "марионеточного стиля" в обществе.

В частности, Ким Чен Ыну не нравится использование его гражданами характерных для южной говора слов "oppa" и "dong-saeng", означающие "старший брат" и "младшая сестра" соответственно. В молодежном сленге эти слова употребляются для обозначения близких друзей.

Какие наказания предусматривает закон

Издание The Times отмечает, что в двух странах сформировались определенные различия в языке из-за длительного разделения Корейского полуострова.

Ким Чен Ын запретил книги, музыку, фильмы, телевидение, а теперь запрещает даже сленг из Южной Кореи, чтобы сдержать влияние своего демократического соседа,

– говорится в материале.

Полученные документы свидетельствуют о том, что правительство Северной Кореи назначило 15-летние тюремные сроки за тех, кого поймают за просмотром, прослушиванием или владением южнокорейскими фильмами, песнями, книгами и другими произведениями искусства. Дилеров могут вообще казнить. А за печать текста южнокорейским шрифтом могут наказать 2 годами общественных работ.