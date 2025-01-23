Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Отмечается, что видео с военной техникой было снято самими россиянами и быстро распространилось в сети.

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Как Северная Корея маскирует военную технику

По словам аналитиков, именно такие РСЗО были впервые продемонстрированы во время парада в Пхеньяне в сентябре 2023 года. Тогда они прошли вместе с "мирными тракторами", которые стали тягачами для артиллерии и еще одним вариантом замаскированных РСЗО.

И единственное, что отличает замаскированную РСЗО из КНДР от тех, что были продемонстрированы на параде – отсутствие надписей. А в целом, вся идея с такими фургонам – замаскироваться очевидно под гражданский автомобиль "хлебовозку",

– говорится в материале Defense Express.

Стоит отметить, что идея маскировки военной техники под гражданские машины присуща многим армиям с террористической тактикой ведения боевых действий. В частности так называемое минобороны России еще в 2021 году показало, как на учениях отрабатывало заправку бронетехники в полевых условиях с грузовиков, которые были замаскированы под зерновозы.

Замысел в Москве и Пхеньяне очевидно был одинаковый – уверенность в том, что если враг заметит такой транспорт и даже будет иметь подозрение в том, что это замаскированная военная техника, уйдет довольно много времени на то, чтобы согласовать удар на уничтожение. То есть это простая игра на гуманизме врага, который воспринимается, как слабость,

– объяснили аналитики.

К тому же в Defense Express добавили, что Россия уже давно использует гражданский автотранспорт без опознавательных знаков как военную технику. Отдельно стоит отметить, что маскировкой под гражданские объекты враг нарушает правила ведения войны и таким образом не может к ним апеллировать.