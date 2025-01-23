Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express. Зазначається, що відео з військовою технікою було зняте самими росіянами і швидко розповсюдилось у мережі.

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Як Північна Корея маскує військову техніку

За словами аналітиків, саме такі РСЗВ були вперше продемонстровані під час параду у Пхеньяні у вересні 2023 року. Тоді вони пройшли разом із "мирними тракторами", які стали тягачами для артилерії та ще одним варіантом замаскованих РСЗВ.

І єдине, що відрізняє замасковану РСЗВ з КНДР від тих, що були продемонстровані на параді – відсутність написів. А загалом, вся ідея з такими фургонам – замаскуватись вочевидь під цивільний автомобіль "хлібовозку",

– йдеться в матеріалі Defense Express.

Варто зазначити, що ідея маскування військову техніку під цивільні машини притаманна багатьом арміям з терористичною тактикою ведення бойових дій. Зокрема так зване міноборони Росії ще у 2021 році показало, як на навчаннях відпрацьовувало заправку бронетехніки у польових умовах з вантажівок, що були замасковані під зерновози.

Задум у Москві та Пхеньяні вочевидь був однаковий – впевненість у тому, що якщо ворог помітить такий транспорт та навіть матиме підозру у тому, що це замаскована військова техніка, піде доволі багато часу на те, щоб погодити удар на знищення. Тобто це проста гра на гуманізмі ворога, який сприймається, як слабкість,

– пояснили аналітики.

До того ж у Defense Express додали, що Росія вже давно використовує цивільний автотранспорт без жодних розпізнавальних знаків як військову техніку. Окремо варто наголосити, що маскуванням під цивільні об'єкти ворог порушує правила ведення війни й таким чином не може до них апелювати.