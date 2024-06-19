Путин, вероятнее всего, не только ездил выпрашивать у КНДР артиллерийские снаряды. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что сотрудничество Москвы с Пхеньяном может стать гораздо опаснее.

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Опасное сотрудничество

Владимир Путин с визитом посетил КНДР. Он уже провел переговоры с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, по итогам которых был подписан меморандум об углублении сотрудничества.

Российские пропагандисты рассказывают о том, что на Западе, мол, очень сильно опасаются этого документа и сотрудничество Москвы и Пхеньяна в целом.

На самом деле есть чего опасаться. Я прочитал сообщение агентства "Корея сегодня", где всячески поддерживают оккупацию Украины. Есть даже статья Ким Чен Ына, где он говорит о совместных с Россией усилия в сфере безопасности. Это может, например, означать отправку северокорейских войск в Россию,

– отметил Михаил Шейтельман.

Запад действительно может быть встревоженным именно из-за того, что Северная Корея отправит войска в Россию. Тем более Россия усиленно ищет, откуда еще можно привлечь живую силу. В частности, на фронте уже замечали немало наемников из стран Африки.

"Путин может попросить Ким Чен Ына отправить войска на фронт. Если это будет неофициальная помощь, то есть отправят каких-то 1000 корейцев – это не страшно. Но если это будет настоящая, масштабная отправка военных на фронт, то это страшно уже и для Запада. Ведь тогда он не сможет остаться в стороне", – объяснил политтехнолог.

Бесспорно, в таком случае Украина не останется без помощи. Прежде всего США не могут не отреагировать на такие действия Северной Кореи. Шейтельман убежден, если в Россию действительно отправят военных из КНДР, то и США, и другие страны будут вынуждены вступить в войну.

Договоренности России и КНДР

Заметим, что Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали новый договор с Ким Чен Ыном о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". В частности, Путин заявил, что этот договор будет предусматривать "оказание помощи при агрессии против одного из участников". Кроме того, это может стать началом развития военно-технического сотрудничества стран.

Предполагают, что Путин ехал в КНДР, чтобы прежде всего договориться о поставках снарядов. Ранее появлялась информация о том, что России могли передать около 5 миллионов артиллерийских снарядов.