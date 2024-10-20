Об этом сообщила Национальная разведывательная служба Южной Кореи.

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Фото россиян с инженером КНДР

Так, разведка Южной Кореи проанализировала снимок, который, вероятно, был сделан вблизи Донецкой области Украины в неизвестную дату.

В разведке указывают, что идентифицированный инженер, вероятно, тот самый человек, который в прошлом году сопровождал Ким Чен Ына во время инспекции завода по производству боеприпасов. Вероятность этого составляет более 80%.

Северокорейский инженер на войне против Украины / скриншот из видео

Разведка Южной Кореи считает, что фото северокорейского инженера-ракетчика было сделано на месте запуска северокорейских баллистических ракет по Украине.

Это подтверждает, что Пхеньян направляет своих специалистов в российские войска в Украине, которые помогают использовать оружие северокорейского производства для атак на украинские территории, а также собирают информацию для улучшения собственных технологий в производстве вооружения

В ведомстве подтверждают, что Северная Корея начала участвовать в российском вторжении в Украину.