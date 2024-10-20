Про це повідомила Національна розвідувальна служба Південної Кореї.

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Фото росіян з інженером КНДР

Так, розвідка Південної Кореї проаналізувало знімок, який, ймовірно, був зроблений поблизу Донецької області України в невідому дату.

У розвідці вказують, що ідентифікований інженер, ймовірно, та сама людина, яка минулого року супроводжувала Кім Чен Ина під час інспекції заводу з виробництва боєприпасів. Ймовірність цього становить понад 80%.

Північнокорейський інженер на війні проти України / скриншот з відео

Розвідка Південної Кореї вважає, що фото північнокорейського інженера-ракетника було зроблено на місці запуску північнокорейських балістичних ракет по Україні.

Це підтверджує, що Пхеньян направляє своїх фахівців до російських військ в Україні, які допомагають використовувати зброю північнокорейського виробництва для атак на українські території, а також збирають інформацію для покращення власних технологій у виробництві озброєння

У відомстві підтверджують, що Північна Корея почала брати участь у російському вторгненні в Україну.