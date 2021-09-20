КНДР начала активнее обогащать уран для ядерного оружия
Источник:The Guardian
Сделанные в сентябре 2021 года спутниками фотографии свидетельствуют, что Северная Корея расширяет производство урана, необходимого для изготовления ядерного оружия.
По меньшей мере, так написали сентября британские и американские СМИ. Сами же фото показали коммерческая компания Maxar.
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Северная Корея расширяет завод для производства урана
Коммерческая компания Maxar сделала и показала спутниковые снимки территории Северной Кореи. Эти фото свидетельствуют, как пишут британские и американские СМИ, что в КНДР расширяют завод для обогащения урана, применяемого для производства ядерного оружия.
- Снимок от 1 сентября показал, что северокорейцы убрали деревья и подготовили почву для строительства.
- Фото от 14 сентября показало новые ограждения, работы с фундаментом и другие строительные действия на закрытой территории.
Специалисты из Института международных исследований Мидлбери в Монтерее убеждены, что это расширение позволит КНДР увеличить производство ядерного материала для оружия на 25%. И это не предел – ведь те мощности, которые уже существуют, могут модернизировать, чего на фото не видно.
Снимок северокорейского завода от 1 сентября / Фото АР
Фотография со спутника того же места за 14 сентября / Фото АР
Американские журналисты из CNN поинтересовались в Пентагоне, знают ли там о ситуации – и получили утвердительный ответ.
Рост напряженности на Корейском полуострове
- Северная Корея в сентябре впервые за полгода провела испытания ракет большой дальности.
- Также в сентябре КНДР запустила ракеты с поезда, испытав железнодорожный ракетный комплекс.
- Также Ким Чен Ын появился на военном параде, продемонстрировав там среди прочего химические войска.