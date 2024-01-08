Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко. Он предположил, что своими агрессивными действиями КНДР пытается предотвратить силовое давление на себя в моменте, когда Китай может отказаться ее защищать.

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Насколько опасны угрозы КНДР

Обозреватели подчеркивают, что связь между Пекином и Пхеньяном до сих пор прочная. Поэтому многие слова Ким Чен Ына могут быть сказаны в интересах Китая. Впрочем, после предварительных сообщений американской разведки о том, что КНДР все-таки предоставила России свои баллистические ракеты, ситуация может измениться в корне.

"Резкие движения Пхеньяна (на границе с Южной Кореей – 24 Канал) могут косвенно подтверждать, что КНДР таки передала России баллистические ракеты, и северокорейское руководство прекрасно осознает последствия, ведь это было одной из самых серьезных красных линий, которые Пхеньян переступил", – отметил Жовтенко.

Конечно, первым интуитивным ответом Запада на эти действия могли быть санкции. Но на самом деле из-за большого количества уже наложенных на Северную Корею санкций этот инструмент постепенно исчерпывается. Соответственно, у Запада остается две возможности ответить: нажать на Китай или нажать на КНДР силой.

Очевидно, что северокорейское руководство боится этого. Вся эта бравада о ядерном оружии является лишь проявлением страха: Ким Чен Ын прекрасно понимает, что в случае военной конфронтации Северная Корея вряд ли выдержит этот удар, хотя и жертв с обеих сторон будет очень много,

– предположил эксперт безопасности.

В то же время маловероятно, что при таком сценарии Си Цзиньпин вступился бы за Ким Чен Ына. Тем более что у руководителя Китая на фоне коррупционных скандалов в армии появился отличный аргумент для этого. Мол, наши ракеты "заправлены водой", и поэтому мы не можем воевать.

Поэтому КНДР пытается угрожать применением ядерного оружия, чтобы предупредить сценарий силового давления на себя. А на новые шаги для дополнительной эскалации Пхеньян вряд ли решится.

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