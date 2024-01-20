В Северной Корее двух подростков публично приговорили к 12 годам каторжных работ. Видео, оказавшееся у журналистов, предположительно записали в 2022 году.
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За что юноши получили приговор
Над двумя 16-летними подростками устроили показательное судилище из-за того, что они смотрели дорамы (сериалы из соседней Южной Кореи). На мероприятие собрали около 1000 студентов.
На видео можно увидеть, как подросткам надевают наручники. Взрослые в униформе упрекнули ребят за то, что они не размышляли глубоко над своими "ошибками".
Показательный суд над подростками в КНДР: видео BBC
Журналисты получили эти кадры от исследовательского Института развития Юга и Севера (SAND), работающего с северокорейскими беженцами. КНДР пытается препятствовать утечке фото и видео, показывающих настоящую жизнь в этой стране.
Другие новости из КНДР
- Недавно Ким Йо Чен, которая является сестрой Ким Чен Ина, пригрозила Южной Корее военным ударом в случае провокаций со стороны Сеула. Ее заявление прозвучало на фоне обстрелов, проведенных КНДР в береговой линии параллельно границе.
- Через несколько дней уже сам Ким Чен Ин пригрозил соседней стране. Северокорейский диктатор заявил, что КНДР готова "стереть в пепел" Южную Корею.
- Раньше Ким Чен Ын угрожал США. Он приказал своим военным быть готовыми нанести "сокрушительный удар" по Америке, если она спровоцирует конфликт.