Об этом МИД Германии написали в заметке в соцсети Х, ранее известной как твитер. Сейчас говорится об отправке примерно 3 тысяч северокорейских войск.

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МИД Германии вызвал на разъяснения посла КНДР

В МИД Германии отметили, что поддержка Северной Кореей российской агрессивной войны также непосредственно угрожает безопасности Германии и европейскому мирному порядку.

Если сообщения о северокорейских солдатах в Украине правдивы и Северная Корея поддерживает войсками российскую агрессивную войну в Украине, это будет серьезным нарушением международного права КНДР,

– отметили в немецком министерстве.

Там отметили, что на фоне этих данных Министерство иностранных дел Германии 23 октября вызвало временного поверенного в делах Северной Кореи для разъяснений.

К слову, глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью журналистам рассказывал, что 23 октября первые войска КНДР прибудут в Курскую область России. Они будут помогать россиянам защищать Курскую область от операции ВСУ. Однако пока количество северокорейских военных, которых переместят в этот российский регион, неизвестно.