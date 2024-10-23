Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Yonhap. Отмечается, что представитель КНДР в ООН Ча Сон Нам на сессии первого комитета Генассамблеи ООН по разоружению и международной безопасности отверг такие обвинения.

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По его словам, распространение таких заявлений имеет целью дискредитировать КНДР и подорвать ее отношения с Россией.

Однако, аналитики подтвердили, что северокорейские солдаты все же находятся на территории России.

Аналитики подтвердили присутствие солдат АКНДР в России

VoxCheck в сотрудничестве с Общественным нашли видео из казарм в селе Сергеевка Приморского края, где 22 октября телеграмм-канал ASTRA опубликовал видео с солдатами КНДР у казарм воинской части "44980".

Аналитики идентифицировали трехэтажное здание казарм по спутниковым снимкам, подтвердив его соответствие местности.

Военные из КНДР/ASTRA

К слову, это первый публичный комментарий Пхеньяна после того, как постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Северная Корея планирует отправить 11 тысяч солдат на помощь России в войне.

К тому же Россия не скрывает участие солдат КНДР в войне, поскольку украинская и южнокорейская разведки знают об их количестве и маршрутах перемещения.

А также разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР отправила 3000 военных в Россию для участия в войне против Украины, впоследствии ожидается увеличение этого количества до 10 000.

А в договоре между КНДР и Россией, подписанном в июне 2024 года, был секретный пункт об отправке северокорейских военных на войну в Украине.