Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, передает 24 Канал. И есть еще одна причина, направлена на украинцев – как гражданских, так и военных.

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Почему Россия не скрывает участие солдат КНДР в войне

Как отметил Коваленко, разведка Украины и Южной Кореи владеют информацией о маршрутах перемещения и количестве северокорейских солдат, поэтому Россия не скрывает их участие в войне. К тому же сложно затаить 2 бригады по 6 тысяч человек, которых готовят к боевым действиям.

Они понимают, что прятаться бессмысленно. Но конечно, не подтверждают, что будут формировать какие-то подразделения,

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Россияне используют северокорейских военных для пропаганды страха, завышая их реальное количество. Некоторые "военкоры" пишут, что якобы 100 – 150 тысяч солдат КНДР будут участвовать в войне против Украины на стороне России. Таким образом враг хочет запугать гражданских украинцев и наших защитников.

Но хорошо, что звучит официальная информация о количестве войск, куда они будут привлечены, что сначала будут участвовать на Курщине, далее, возможно, переместятся в приграничье Белгородской области. Эти планы довольно быстро становятся известны, и так будет в дальнейшем. Поэтому эти фейки о 100 – 150 тысяч пока не срабатывают в плане страха,

– резюмировал Андрей Коваленко.

К слову, разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР отправила 3000 военных в Россию для участия в войне против Украины, впоследствии ожидается увеличение этого количества до 10 000.