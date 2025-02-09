Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap. Отмечается, что этот шаг произошел на фоне постоянной поддержки Северной Кореей военных усилий России против Украины.

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Тысячи рабочих из КНДР едут в Россию

Согласно данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, в прошлом году КНДР отправила тысячи рабочих на различные строительные площадки по всей России из-за нехватки рабочей силы, возникшей в результате вторжения в Украину.

Стоит отметить, что, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН 2017 года, Северной Корее запрещено отправлять своих граждан на работу за границу. Документ также предусматривал, что все рабочие из КНДР должны были вернуться на родину до декабря 2019 года.

Южная Корея подозревает КНДР и Россию в использовании студенческих виз для командирования северокорейских работников. В прошлом году в Россию въехал 13 221 гражданин Северной Кореи – это примерно в 12 раз больше, чем годом ранее. Среди них было 7887 человек, которые утверждали, что приехали якобы с образовательной целью.

К слову, ранее стало известно, что Россия согласилась помочь КНДР в разработке и массовом производстве различных типов беспилотников в обмен участие северокорейских войск в боевых действиях на Курщине. Таким образом КНДР использует войну в Украине как полигон для испытания собственного военного потенциала.