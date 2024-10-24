Об этом, как пишет ЕП, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга накануне, 23 октября.

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Кирби назвал солдат КНДР законными целями для ВСУ

По мнению Кирби, северокорейские военные в случае участия в войне против Украины станут законными целями, так же как и российские.

Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они – законные цели, законные военные цели. И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных тем же способом, каким они защищаются от российских,

– заявил он.

По его словам, пока в Вашингтоне не обладают точными данными о том, зачем войска Ким Чен Ына отправились в Россию. Также США не могут утверждать, что северокорейские солдаты будут привлечены к боевым действиям против Вооруженных Сил Украины.

"Возможность раненых или погибших военных из КНДР, которые воюют против Украины – думаю, она вполне реальна, если они действительно будут воевать", – сказал американский чиновник.

К слову, у украинских партнеров появляется все больше доказательств о присутствии войск КНДР в России. Сейчас эту информацию также подтвердили и в НАТО. Страны-члены Альянса имеют доказательства, что Пхеньян отправил своих военных в Россию.