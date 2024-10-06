Все, что делает КНДР для помощи России, согласовано с Си Цзиньпином. Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов, добавив, что Китаю выгодно строить автократическую сеть.

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Как именно сотрудничают КНДР и Россия

Помощь стране-агрессору от КНДР является очень серьезной и весомой. В частности озвучивали цифру о почти 5 миллионах артиллерийских снарядов. Со своей стороны Россия передает разработки, в частности появилась информация, что Северная Корея начала выпускать собственную версию российского дрона-камикадзе "Ланцет".

Это очень тревожные новости, потому что непонятно в каких объемах будут производить дроны. С тех пор как Китай дал разрешение на разблокирование северокорейского военного завода, там начали активно создавать различные средства,

– подчеркнул Артур Харитонов.

Ранее компонентов для этого не хватало, но теперь то, что едет из Китая в Россию, также попадает в КНДР.

Северная Корея может начать новую войну

По поводу ликвидации в Донецке офицеров из Северной Кореи – это также нехорошие сообщения. Ведь давно были риски, что страна начнет поддерживать Россию еще и личным составом, перебрасывая свои подразделения на оккупированную территорию.

Еще до того КНДР и Россия обменивались представителями молодежных организаций. Конечно, это не была обычная молодежь, а военизированные структуры. Поэтому надо внимательно относиться к таким угрозам.

Работая в таком формате сотрудничества с Россией, Северная Корея может готовиться к собственной войне, к вторжению в Южную Корею, нападения на Японию. Это огромная угроза для всей Восточной Азии,

– подчеркнул Артур Харитонов.

Он добавил, что война в Украине сегодня – может обернуться войной в Восточной Азии завтра. Поэтому надо очень внимательно смотреть к тому, что россияне делают не в Европе, а прежде всего в Азии, где они "кормятся". Ведь именно КНДР является причиной продолжения российской войны.