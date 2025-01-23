Кирилл Буданов рассказал, что в 2025 году Северная Корея передаст России еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The War Zone.

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По словам Буданова, в 2024 году КНДР передала России 148 таких ракет.

Глава ГУР отметил, что за последние три месяца Северная Корея поставила России около 120 единиц 170 миллиметровых самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" и 120 единиц 240 миллиметровых реактивных систем залпового огня М-1991, а также, вероятно, в будущем пришлет россиянам еще по крайней мере столько же.

Буданов отметил, что таких систем в КНДР много.

170 миллиметровое оружие имеет мощный боекомплект и хорошую способность. 240 миллиметровые РСЗО похожи на любые другие тяжелые системы. Они создают больше проблем на передовой,

– добавил он.

В то же время КНДР также может снова отправить своих военных в Курскую область. Буданов подчеркнул, что много наземных войск не ожидают. По его словам, северокорейские военные как биологические роботы.