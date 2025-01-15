Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ГУР Кирилла Буданова в эфире телемарафона. Впрочем, пока оккупационные войска воздерживаются от захвата острова, ведь понимают, что не смогут оттуда выбить украинский гарнизон.

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Хотят ли россияне вернуть под контроль остров Змеиный

Буданов рассказал, что россияне до сих пор не отказались от планов вернуть под свой контроль остров Змеиный.

Регулярно нанося ракетно-бомбовые удары. Несколько раз у нас проходила информация, мы видели и подтверждение, по подготовке подобной операции, как мы в свое время проводили (операция по освобождению Змеиного 2022 года – 24 Канал),

– рассказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что российские войска решили не проводить операцию по возвращению Змеиного под свой контроль, ведь поняли что выбить украинский гарнизон с острова – нереально.

Напомним, что ранее WSJ писали, что в день освобождения острова Змеиный шторм перевернул моторную лодку бойцов ГУР. Из-за этого спецназовцы провели 28 часов в открытом море, оставаясь на резиновой лодке с веслами.