Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что Западу стоило бы снять запрет на применение ATACMS по всей территории России для уничтожения инженерных бригад. Подобная военная помощь означает, что Владимиру Путину не хватает ресурсов для войны.

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Должны стать целью для уничтожения

По словам Тизенгаузена, таким образом КНДР дает понимание, что она непосредственно участвует в войне против Украины. Однако стоит отметить, что эти инженерные бригады без техники ничего не стоят. С другой стороны, есть отличный способ, как заставить Северную Корею не посылать эти силы – снять полный запрет на удары ATACMS на всю территорию России и сделать эти войска приоритетными целями.

Вот прибыла бригада из Северной Кореи, отработали ATACMS по казармам, где они будут жить, по руководству и командованию, не жалея ATACMS,

– подчеркнул политтехнолог.

Путину не хватает инженеров

Также Тизенгаузен рассказал, такая помощь от КНДР свидетельствует о том, что Путину не хватает своих инженеров. Дела у россиян идут не так хорошо, как они об этом говорят.

"Нам все хватает, у нас здесь по 1000 человек в день приходит, у нас есть все специальности" – нет, это неправда,

– заметил политтехнолог.