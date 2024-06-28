Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що Заходу вартувало б зняти заборону на застосування ATACMS по всі території Росії для знищення інженерних бригад. Подібна військова допомога означає, що Владіміру Путіну не вистачає ресурсів для війни.

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Мають стати ціллю для знищення

За словами Тизенгаузена, у такий спосіб КНДР дає розуміння, що вона безпосередньо бере участь у війні проти України. Однак варто зазначити, що ці інженерні бригади без техніки нічого не вартують. З іншої сторони, є чудовий спосіб, як змусити Північну Корею не надсилати ці сили – зняти повну заборону на удари ATACMS на всю територію Росії та зробити ці війська пріоритетними цілями.

От прибула бригада з Північної Кореї, відпрацювали ATACMS по казармах, де вони будуть жити, по керівництву та командуванню, не жаліючи ATACMS,

– підкреслив політтехнолог.

Путіну не вистачає інженерів

Також Тизенгаузен розповів, така допомога від КНДР свідчить про те, що Путіну не вистачає своїх інженерів. Справи в росіян йдуть не так добре, як вони про це говорять.

"Нам все вистачає, у нас тут по 1000 людей на день приходить, в нас є всі спеціальності" – ні, це неправда,

– зауважив політтехнолог.