Фотографія снарядів, які використовують окупанти, з'явилася у відкритому доступі. Цей приклад яскраво ілюструє характер "допомоги", яку Росія отримує від КНДР.

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Росія застосовує снаряди з КНДР для рідкісних гармат

За словами аналітиків, це лише друга за останні півроку у відкритому доступі згадка про те, що російська армія у війні проти України використовує гармати М-46. Вони виготовлялись ще у 1950-х роках, та є рідкісними для окупаційних військ через їх специфічний калібр 130 міліметрів.

Російське командування вирішило розконсервувати специфічні та рідкісні М-46 через значні втрати артилерії на фронті.

Але схоже, що в процесі повернення цих гармат у стрій в російських загарбників могли виникнути проблеми із боєкомплектом: оскільки калібр 130 міліметрів не був стандартним для армії Росії, то навряд чи відповідні постріли серійно виготовлялись на потужностях російського ОПК, а запаси із радянського "спадку" помилково вважати безмежними,

– йдеться у матеріалі.

Ймовірно, саме поставки 130-мм снарядів з Північної Кореї стали єдиним варіантом вирішення проблем росіян з боєкомплектом.

Як наслідок, росіянам важливий не тільки сам валовий обсяг поставок з КНДР, але й можливість за чужий рахунок закрити власні проблеми по дефіцитним категоріям боєприпасів, які не виготовляють у Росії.

Раніше також стало відомо, що КНДР може відправити інженерні війська на окуповані території. Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин може заробляти від Росії до 115 мільйонів доларів щороку, якщо відправить росіянам 3 – 4 інженерні бригади в окуповану Україну.