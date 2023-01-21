Об этом свидетельствуют официальные торговые отчеты. На спутниковых фото видно, что в прошлом году вооруженные силы Северной Кореи построили на военных базах не менее 12 новых конюшен.

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"Демонстрируют военное величие" Для чего КНДР военные кони

СМИ пишут, что в этом году в КНДР планируется построить еще 5 таких конюшен. В The Times отметили, что вряд ли новые конные отряды будут использовать в боях, однако они играют немаловажную роль в культе личности Ким Чен Ина.

Государственные СМИ КНДР называют диктатора "молодым генералом" и публикуют фотографии, на которых северокорейский диктатор катается верхом на горе Пекту. Отец Ким Чен Ин, Ким Чен Ир также ездил верхом.

В музее важнейшего конного центра страны, Миримского клуба верховой езды, есть даже отдельная экспозиция, посвященная хобби Ким Чен Ина. Там документированы все 386 его поездок верхом.

Лошади больше не могут использоваться на войне, но боевые кони важны с точки зрения того, что они демонстрируют военное величие,

– цитирует музей слова лидера КНДР.

Эксперт Джейкоб Богл предположил, что северокорейский режим также может начать разводить лошадей с целью продажи.

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