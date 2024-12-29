Это решение принято для защиты собственной безопасности и национальных интересов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что предусматривает новая стратегия КНДР в отношении США

В докладе отмечается, что союзнические отношения между США, Японией и Южной Кореей расширились до формирования "ядерного военного блока", а Сеул превратился в "антикоммунистический форпост" США.

Эта реальность ясно показывает, в каком направлении нам следует двигаться, что и как нам следует делать,

– сказано в отчете.

Ким Чен Ын призвал к значительному прогрессу в оборонной науке и технологиях, которые станут ключевым фактором в укреплении военного потенциала страны.

Пока остается неизвестным, какие конкретные меры предусматривает "жесткая" стратегия, но власти КНДР отмечают приоритетность обеспечения национальной безопасности и защиты интересов страны.