Це рішення ухвалено у для захисту власної безпеки та національних інтересів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Дивіться також Чи отримала Росія балістичні ракети KN-15 із дальністю до 2 000 кілометрів: що каже розвідка
Що передбачає нова стратегія КНДР щодо США
У доповіді зазначається, що союзницькі відносини між США, Японією та Південною Кореєю розширилися до формування "ядерного військового блоку", а Сеул перетворився на "антикомуністичний форпост" США.
Ця реальність ясно показує, в якому напрямку нам слід рухатися, що і як нам слід робити,
– сказано у звіті.
Кім Чен Ин закликав до значного прогресу в оборонній науці та технологіях, які стануть ключовим фактором у зміцненні військового потенціалу країни.
Наразі залишається невідомим, які конкретні заходи передбачає "найжорсткіша" стратегія, але влада КНДР наголошує на пріоритетності забезпечення національної безпеки та захисту інтересів країни.