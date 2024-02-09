Во время визита в Министерство обороны для празднования годовщины основания армии, Ким Чен Ын заявил, что представители "марионеточной республики" Южной Кореи отклоняют усилия Пхеньяна по сотрудничеству. Об этом сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи.

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Заявление Кима об изменении политики в отношении Южной Кореи

Диктатор в своем обращении к работникам Министерства обороны отметил, что северокорейская партия и правительство объявили Южную Корею "опасным государством и неизменным заклятым врагом". Они также решили, что политикой партии в отношении соседней страны является ее "оккупация и подчинение в случае чрезвычайной ситуации".

Ким Чен Ын заявил, что целью власти соседней страны является захват Северной Кореи и объединение "путем поглощения".

Поскольку мы четко определили марионеточную республику Корею как враждебное нам государство, мы имеем законное право нанести ей удар и уничтожить ее в любой момент, если она посмеет нас провоцировать,

– сказал Ким Чен Ын.

Правительство под руководством президента Южной Кореи Юн Сук Йоля убеждено, что Северная Корея станет активнее перед парламентскими выборами с целью повышения своего влияния. Консервативная партия под руководством Юна поддерживает военное сотрудничество с Соединенными Штатами и жесткую позицию в отношении Пхеньяна, будет бороться с Демократической партией, которая выступает за сближение с Северной Кореей.

Переговоры по ядерному разоружению не имеют особого успеха, а северокорейский диктатор тем временем выпустил серию нового оружия, предназначенного для осуществления ядерных ударов по США и их союзникам.

Вашингтон неоднократно предупреждал, что использование КНДР ядерного оружия приведет к концу правления Ким Чен Ына.

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