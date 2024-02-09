Під час візиту до Міністерства оборони для відзначення річниці заснування армії, Кім Чен Ин заявив, що представники "маріонеткової республіки" Південної Кореї відхиляють зусилля Пхеньяна щодо співпраці. Про це повідомила державна інформаційна агенція Північної Кореї.

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Заява Кіма про зміну політики щодо Південної Кореї

Диктатор у своєму зверненні до працівників Міністерства оборони зазначив, що північнокорейська партія та уряд оголосили Південну Корею "небезпечною державою та незмінним заклятим ворогом". Вони також вирішили, що політикою партії щодо сусідньої країни є її "окупація та підкорення в разі надзвичайної ситуації".

Кім Чен Ин заявив, що метою влади сусідньої країни є захоплення Північної Кореї й об'єднання "шляхом поглинання".

Оскільки ми чітко визначили маріонеткову республіку Корею як ворожу нам державу, ми маємо законне право завдати їй удару та знищити її в будь-який момент, якщо вона посміє нас провокувати,

– сказав Кім Чен Ин.

Уряд під керівництвом президента Південної Кореї Юн Сук Йоля переконаний, що Північна Корея стане активнішою перед парламентськими виборами, маючи на меті підвищення свого впливу. Консервативна партія під керівництвом Юна, яка підтримує військову співпрацю зі Сполученими Штатами й жорстку позицію щодо Пхеньяна, боротиметься з Демократичною партією, яка виступає за зближення з Північною Кореєю.

Переговори щодо ядерного роззброєння не мають особливого успіху, а північнокорейський диктатор тим часом випустив серію нової зброї, призначену для здійснення ядерних ударів по США та їхніх союзниках.

Вашингтон неодноразово попереджав, що використання КНДР ядерної зброї призведе до кінця правління Кім Чен Ина.

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