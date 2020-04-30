Наркомания и жизнь без интернета: 10 шокирующих фактов о КНДР

Обязательная военная служба для мужчин длится 10 лет, а средний чек для людей, которые переправят вас за границу в Южную Корею – 12 тысяч долларов США.

Факт 1: Капитализм в тени чучхе



Башня Чучхе в Пхеньяне – один из символов города / Фото TripAdivsor

Формально КНДР абсолютно коммунистическое государство (некоторые говорят даже, что это доведенный до абсурда и абсолютизма сталинизм). Но на практике это не совсем так. Сейчас господствующей идеологией является опора на собственные силы – чучхеизм.

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Часто система не может обеспечивать своих граждан всем необходимым, поэтому они вынуждены заботиться о себе самостоятельно. Так появилась подпольная торговля, когда одна цена официальная, а другая – подпольная. Для туристов и иностранцев все обычно дороже. Например, поесть в ресторане в Пхеньяне может быть дороже, чем в Сеуле.

Внутри, особенно с появлением во главе Ким Чен Ына, начинают прорастать ростки капитализма. Разрешены большие рынки, которые называются "джанмаданг", где обычные жители могут торговать или обмениваться товарами. Опрос корейцев, сбежавших из КНДР в 2017-18 гг, показал, что 61% из них торговали на подобных рынках. Детей, выросших в период с 1990 по 2000-х называют "поколением джанмаданг".

Вырос даже новый обеспеченный класс – "дончжу", как пишет в своей книге "Герметичный Король" Чун Мин Ли. Это бизнесмены, близкие к семье Кимов, которые имеют общее состояние в миллионы долларов США. Их замкнутый круг неофициальный биограф Ким Чен Ына Анна Фифильд назвала "Пьонхеттеном" в своей книге "Большой Преемник". Там дети могут иметь дорогие мобильные телефоны, не знают голода и притеснений.

За пределами столицы многие люди живут в гораздо худших условиях, если это не большие курорты как Вонсан или места военных разработок. Пограничные области с Китаем выживают за счет переправки товаров через границу (пограничников в КНДР довольно легко подкупить). Это, конечно, незаконно, но негласно толлерируется.

Факт 2. Страна без интернета

По последним оценкам, всемирной сетью пользуется менее 1% населения КНДР. В основном это: чиновники, студенты и высшая элита. Все остальные – подключены к внутреннему интранету "Кванмьон" с предустановленными ссылками. Есть еще одно исключение, но о нем будет ниже.

Что может этот "Кванмьон"? Работать с рудиментарными эмейлами и простым браузерным поиском, которые были скопированы из интернета в мире. В большей степени "Яркая звезда" работает на "пиратских версиях" Windows XP.



Ким Чен Ын и современные технологии / Фото Merdeka.com

Бывали фото, где Ким Чен Ын использует гаджеты, которые похожи на продукцию Apple (на высшую элиту часто не распространяются общие правила, пока эта элита в фаворе).

Основную информацию северные корейцы получают через незаконное (конечно же!) прослушивание радио и потребление тайно перевозимых драм Южной Кореи и Китая. И процент людей, которые это делают, несмотря на запрет, растет.

Факт 3. Очень богатые недра

Кроме почти незатронутой природы, Северная Корея имеет огромные залежи полезных ископаемых на своей земле, которые толком не добываются.

Трильоны долларов в земле

По западным оценкам их стоимость составляет от 6 до 10 млрд долларов США. Известно, что КНДР добывает и продает уголь и руду, и это важные статьи экспорта (после работников, оружия и ядерных технологий, конечно). А еще там есть золото, магнезиты, цинк, медь, молибден – в целом где-то 200 минералов. Присутствуют и редкоземельные металлы, используемые в производстве смартфонов.

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В КНДР существуют около 700 шахт, но многие из них заброшены и не функционируют, потому что не хватает опыта, базовой инфраструктуры и технологий, чтобы их модернизировать. И тем не менее, горнодобывающая отрасль занимает нишу в 14% от всей экономики. Большая часть добытого автоматом продается в Китай. Это приносит миллионы долларов прибыли режиму, но одновременно является важным рычагом для давления на Пхеньян со стороны Пекина (которым тот часто пользуется).

Факт 4. Талантливые хакеры



Хакеры зарабатывают КНДР много денег / Фото Wired

КНДР генерирует ежегодно до 2 млрд долларов США с помощью кибератак и имеет отделы хороших хакеров, работающих исключительно на государство. Чтобы иметь персональный компьютер, надо зарегистрировать его в полиции или даже в министерстве народной безопасности.

Так вот, хакерство. При Бюро разведки КНДР существует так называемое Бюро 121, которое как раз этим и занимается. Кроме сбора информации, подобные бюро занимаются и взломом западных или южнокорейских компаний (таких как Sony) или кибератаками на инфраструктуру.

Многие из его работников готовятся в Университете автоматизации в Пхеньяне. Пожалуй, самой известной операцией хакеров КНДР стал вирус WannaCry, который блокировал гаджет и требовал выкуп в криптовалюте. Деньги шли на развитие оружия массового уничтожения.

Факт 5. Крупнейший в мире стадион



Самый большой стадион в мире – в Пхеньяне / Фото Youtube

На острове Ниннадо стоит самый большой в мире стадион, который вмещает 114 тысяч зрителей – "Стадион Первого Мая". Его построили к 1 мая 1989 года, когда там прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Впоследствии там начали проводить костюмированные Массовые игры, играть в футбол и .. публичные казни. Архитектура напоминает цветок магнолии.

В КНДР популярны футбол, водные виды спорта, катание на роликовых коньках, борьба, тяжелая атлетика. Страна имеет 56 медалей Олимпийских Игр, из которых 16 – золотые. Как раз больше всего их в тяжелой атлетике – 5. Последняя была одержана на Олимпиаде-2016 в Рио.

Интересно, что серебро и бронза есть в таких нетипичных видах спорта как бег на коньках. Футбол в стране культивируется, но результаты в последнее время неутешительны, сборная не может играть на равных даже с соседями по региону. Кстати, растиражированная легенда, что игроков расстреляли или отправили в лагеря после провала на чемпионате мира 2020 (КНДР проиграла Португалии 7:0 тогда) – неправда. Большинство и дальше выступало за команду.

Факт 6. Численная армия



Наиболее милитаризоване общество / Скриншот Youtube

Если армия КНДР и не самая мощная техникой, потому что использует в основном старую и списанную (даже ракеты), то в отношении человеческих ресурсов сомнений нет. Это наиболее милитаризированное общество в мире.

И одновременно – одна из наиболее многочисленных постоянно действующих армий в мире, насчитывающая до 1 млн солдат. Армия дает работу 4,7% населения страны, что тоже является рекордом. Соседний Китай, который имеет еще большую армию в 2,3 млн человек, трудоустраивает только 0,18%. А КНДР имеет население намного меньшее – всего в 25 млн человек.

Обязательная военная служба для мужчин длится 10 лет. Для женщин тоже существует призыв, но он более избирателен. Дети элиты, важные специалисты могут избежать его, как и те, у кого плохой "сонбун" (фактически, плохая семейная история – дети предателей, казненных, неблагонадежных и т.д.). Дети высшего слоя могут пойти в колледж или университет. Поэтому высшее образование здесь не для всех желающих.

Факт 7. Наркотики популярны

Около 30% населения Северной Кореи употребляют наркотики. Причем это сразу тяжелые метамфетамин и опиум. Марихуана, которая известна в КНДР как йоксан, выращивается в промышленных масштабах и тоже является продуктом на экспорт.

Это же касается и метамфетамина очень высокого качества. По части этого наркотика КНДР уже стала международным хабом. При этом цена на этот "мет" остается достаточно низкой по сравнению с другими местами продажи. Интересно, что тем самым в свое время занималась и Южная Корея, исходя из бедности после Второй мировой и разделения полуострова.

Наркотики часто используют, чтобы подавить аппетит из-за недостатка пищи. А также чтобы позволить рабочим пережить долгие смены на фермах, заводах и других местах тяжелого труда.

Факт 8. КНДР существует дольше Советского Союза



Несмотря ни на что, КНДР пережила СССР / Фото Pinterest

СССР когда-то помог создать Северную Корею. После Второй Мировой север полуострова отошел в советскую зону оккупации. В Москве Сталин дал добро на создание государства-марионетки и поставил управлять Ким Ир Сена, который воевал с японцами в Китае, но был вынужден перебраться в Советский Союз после поражения своих партизан.

На помощи и дружбе с СССР и КНР Северная Корея процветала и была богаче Южной Кореи, где тоже была своя диктатура, но под американским крылом. В те далекие времена Север был едва ли не самой индустриальной и урбанизированной страной, которая вышла из огня мировых войн. Японские оккупанты оставили после себя многое – заводы, шахты, ирригацию.

Фактически, время с 1948 по 1990-е было золотым для КНДР. Развивалась промышленность, затем ракетная и ядерная программа. Все изменилось, когда упал коммунизм и СССР. В 1994 году умер Ким Ир Сен, что уже точно закончило эпоху. Как отмечает Виктор Ча в книге "Невозможное государство", КНДР до сих пор живет в парадигме холодной войны, хотя весь мир вокруг уже давно ушел вперед. В каком-то смысле, КНДР – ее последний реликт.

При Ким Чен Ире страна пережила страшный голод и засухи (период, известный как Жестокий Марш). Тем не менее, Север пережил Советский Союз и существует до сих пор, хотя уже на полном содержании со стороны Китая. Государство устояло несмотря на все прогнозы, которые неоднократно "хоронили" его, в том числе после прихода к власти Ким Чен Ына – молодого и еще тогда неопытного лидера.

Факт 9. Не коммунистическое государство, а какое?



Ким Чен Ир – яркий представитель времен, когда КНДР была гангстером региона / Фото The Atlantic

Это странно читать, учитывая все имеющиеся атрибуты, но так есть. Термин "коммунизм" исчез из Конституции в 2009 году. Власть народа была заменена монархией, еще и наследной. Социализм – коррупцией и террором со стороны государства. Некоторые элементы сталинизма сохраняются, но основная идеология уже давно не коммунистическая.

Как пишет Роберт Келли, КНДР скорее расово фашистская страна. Она закрыта от других рас, не разрешает их смешивание, консервирует расовую чистоту нации. Расим и милитаризм гораздо больше похожие и известные нам режимы фашизма и нацизма, чем на классический коммунизм. С другой – это откат к конфуцианским монархиям, которые были на территории Кореи ранее. КНДР верит, что она – реинкарнация королевства Когурё (период доисторической Кореи 57 г. до н. – 668 год нашей эры).

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А на самом деле, если отбросить идеологию, то получится, что КНДР – государство-рэкетир. Там процветают контрабанда, постоянное выбивание из мира денег, еды, припасов. Семья Кима ведет себя как гангстеры: скупает дорогие вещи, включающие очень дорогие автомобили, несмотря на экономические санкции, продает товары, когда ей нельзя. Все спускается на ракеты и бомбы. В то время как население нуждается и голодает.

Факт 10. Сбежать из КНДР – дорого



Возможно, но рискованно и дорого / Фото Daily Express

Но это все равно делают. По словам тех, кто бежал, средний чек для людей, которые переправят вас за границу в Южную Корею – 12 тысяч долларов США. Но это минимальная сумма, потому что может быть и больше. С момента прихода к власти Ким Чен Ына, количество беглецов возросло. В 2017 году прайс за побег был уже 16 тысяч долларов США.

Большинство северных корейцев зарабатывают меньше 2 тысяч долларов в год да и бегство очень рискованное. Если беглеца поймают в Китае, то вернут и могут убить (то же ждет семью). Поэтому желающих помочь убежать становится все меньше.