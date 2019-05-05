Глава КНДР Ким Чен Ын руководил учениями оборонных частей с целью протестировать дальнобойное реактивное оружие и тактически управляемое оружие.

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило о том, что Ким Чен Ын руководил учениями оборонных частей на переднем и восточном участках фронта по нанесению огневого удара.

Читайте также: Ким Чен Ын пользуется бронированным лимузином Daimler: компания шоке

Отмечается, что учения были проведены с целью оценки и проверки умений военнослужащих обращаться с дальнобойным реактивным оружием крупных калибров и тактически управляемым оружием, точность выполнения огневых задач и боеспособность вооружения оборонных частей на переднем и восточном участках фронта.

По данным агентства, Ким Чен Ын остался доволен проведением стрельб, назвал внезапно проведены учения успешными, а также похвалил военнослужащих за то, что "они очень хорошо обращаются с современным вооружением. При этом ЦТАК не уточняет место проведения учений, тип использованного оружия и число выпущенных снарядов.

Ким Чен Ын объяснил проведения учений необходимостью отстаивать политический суверенитет и экономическую самостоятельность республики.

Все военнослужащие Корейской народной армии должны хранить глубоко в душе железную логику, что только мощная сила обеспечивает и гарантирует настоящий мир и безопасность, и поддерживать высокую степень боеготовности, чтобы отстоять политический суверенитет и экономическую самостоятельность от угрозы и агрессии любых сил, чтобы защитить завоевания революции и безопасность народа,

– цитирует северокорейского лидера ЦТАК.

Кстати, в субботу Северная Корея осуществила испытательный запуск ракеты малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье страны. Расстояние полета ракеты проходило в диапазоне от 70 до 100 километров. Последний такой запуск состоялся примерно 17 месяцев назад.