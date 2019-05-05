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      КНДР підтвердила проведення стрільб з далекобійної реактивної зброї

      24 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / Фото з відкритих джерел

      Голова КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями оборонних частин з метою протестувати далекобійну реактивну зброю і тактично керовану зброю.

      Центральне телеграфне агентство Північної Кореї повідомило про те, що Кім Чен Ин керував навчаннями оборонних частин на передньому і східному ділянках фронту з нанесення вогневого удару.

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      Зазначається, що навчання були проведені з метою оцінки та перевірити вміння військовослужбовців поводитися з далекобійною реактивною зброєю великих калібрів і тактично керованою зброєю, точність виконання вогневих завдань і боєздатність озброєння оборонних частин на передньому і східному ділянках фронту.

      За даними агентства, Кім Чен Ин залишився задоволений проведенням стрільб, назвав раптово проведені навчання успішними, а також похвалив військовослужбовців за те, що "вони дуже добре поводяться з сучасним озброєнням. При цьому ЦТАК не уточнює місце проведення навчань, тип використаної зброї і число випущених снарядів.

      Кім Чен Ин пояснив проведення навчань необхідністю відстоювати політичний суверенітет і економічну самостійність республіки.

      Всі військовослужбовці Корейської народної армії повинні зберігати глибоко в душі залізну логіку, що лише могутня сила забезпечує і гарантує справжній мир і безпеку, і підтримувати високу ступінь боєготовності, щоб відстояти політичний суверенітет і економічну самостійність від загрози і агресії будь-яких сил, щоб захистити завоювання революції і безпеку народу,
      – цитує північнокорейського лідера ЦТАК.

      До речі, у суботу Північна Корея здійснила випробувальний запуск ракети малої дальності з району порту Вонсан на східному узбережжі країни. Відстань польоту ракети проходила в діапазоні від 70 до 100 кілометрів. Останній такий запуск відбувся приблизно 17 місяців тому.

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      Теги: Новини політики КНДР Зброя Кім Чен Ин
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