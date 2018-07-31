КНДР продолжает работать над баллистическими ракетами, – СМИ

Несмотря на заверения президента Дональда Трампа в "безопасности" КНДР, страна и дальше создает новые баллистические ракеты, которые способны посягнуть на территорию США.

Об этом со ссылкой на чиновников сообщает Washington Post.

По информации разведки, новые ракеты изготавливают в исследовательском центре Санумдонг. Он расположен неподалеку от Пхеньяна.

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Среди доказательств, которые якобы есть у разведчиков – фото со спутников. Они и другие данные свидетельствуют, что Северная Корея работает над одной или двумя межконтинентальными баллистическими ракетами на жидком топливе.

На снимках заметили тягачи, которые ранее перевозили ракеты. Впрочем новых ракет разведчики не видели.