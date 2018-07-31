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КНДР і далі працює над балістичними ракетами, – ЗМІ

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Випробування ракет
Випробування ракет / Фото з відкритих джерел

Попри запевнення президента Дональда Трампа у "безпечності" КНДР, країна і далі створює нові балістичні ракети, які здатні зазіхнути на територію США.

Про це з посиланням на чиновників повідомляє Washington Post.

За інформацією розвідки, нові ракети виготовляють в дослідницькому центрі Санумдонг. Він розташований неподалік від Пхеньяну.

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Серед доказів, які нібито є у розвідників – фото з супутників. Вони та інші дані свідчать, що Північна Корея працює над однією чи двома міжконтинентальними балістичними ракетами на рідкому паливі.

На знімках помітили тягачі, які раніше перевозили ракети. Втім нових ракет розвідники не бачили.

Теги: КНДР Ядерна безпека
Джерело: 24 Канал
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