КНДР согласилась на международную авиаинспекцию ICAO
Северная Корея дала согласие допустить экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) к проведению воздушной проверки объектов в КНДР,
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Читайте также: КНДР придумали серьезный ответ на санкции США
Отмечается, что речь идет о гарантиях того, что международное авиасообщение не проходит над территориями северокорейских ракетных полигонов.
В мае официальный представитель северокорейской администрации ICAO заявил во время визита инспекторов из Монреаля, что такие гарантии предоставляются.
Международная организация гражданской авиации планирует в 2019 году проверить, какие конкретные меры принимает власть КНДР для мониторинга необъявленных ракетных пусков и информирование об этом международного сообщества гражданской авиации.