КНДР согласилась на международную авиаинспекцию ICAO

Северная Корея дала согласие допустить экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) к проведению воздушной проверки объектов в КНДР,

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Отмечается, что речь идет о гарантиях того, что международное авиасообщение не проходит над территориями северокорейских ракетных полигонов.

В мае официальный представитель северокорейской администрации ICAO заявил во время визита инспекторов из Монреаля, что такие гарантии предоставляются.

Международная организация гражданской авиации планирует в 2019 году проверить, какие конкретные меры принимает власть КНДР для мониторинга необъявленных ракетных пусков и информирование об этом международного сообщества гражданской авиации.