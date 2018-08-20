КНДР погодилася на міжнародну авіаінспекцію ICAO
Північна Корея дала згоду допустити експертів Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) до проведення повітряної перевірки об'єктів в КНДР,
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Зазначається, що мова йде про гарантії того, що міжнародне авіасполучення не проходить над територіями північнокорейських ракетних полігонів.
У травні офіційний представник північнокорейської адміністрації ICAO заявив під час візиту інспекторів з Монреаля, що такі гарантії надаються.
Міжнародна організація цивільної авіації планує у 2019 році перевірити, які конкретні заходи вживає влада КНДР для моніторингу неоголошених ракетних пусків та інформування про це міжнародної спільноти цивільної авіації.
Джерело: 24 Канал
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