17:40
17 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 17°C
  • субота
    29°C 20°C
  • неділя
    27°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хайпи Путіна. Кубок Стенлі з пельменями
Вєсті Кремля
21:09, 16 серпня
Вєсті.UA. Таланти Савченко в ізоляторі. Чергова ганьба очільника Миколаївщини
Вєсті.UA
19:20, 16 серпня
Дерибан на Закарпатті: чому 600 селян отримали землю і відмовились від неї в один день
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, 15 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ

У КНДР придумали серйозну відповідь на санкції США

387 Читать новость на русском
Кім Чен Ин заявив, що придумав відповідь на санкції США
Кім Чен Ин заявив, що придумав відповідь на санкції США / Фото з відкритих джерел

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав ворожими спробами "задушити корейський народ" санкції Сполучених Штатів Америки, і заявив, що його країна готує серйозну відповідь.

Про це повідомляє "Интерфакс".

Читайте також: Санкції США проти КНДР вдарили по російській компанії

За словами лідера КНДР, мова йде про будівництво туристичного комплексу "Вонсан-Калма", який є "подарунком народу і туристам", 

Таке грандіозне будівництво, як створення прибережного туристичного району "Вонсан-Калма", є серйозною відповіддю ворожим силам, які намагаються задушити корейський народ за допомогою розбійницьких санкцій і блокади,
– заявив Кім Чен Ин.

Він додав, що завершення будівництва комплексу в такий скрутний для країни час "стане ще однією демонстрацією всьому світу непорушної єдності партії, армії і народу".

Нагадаємо, США і їх союзники наполягають на тому, що санкції проти КНДР залишатимуться в силі доти, поки Північна Корея не виконає зобов’язань по повній, яка піддається перевірці і незворотній денуклеаризації.

 

Теги: Новини політики Санкції Новини США КНДР
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
сьогодні, 17:00 Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?
Блог Медіа
Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список
сьогодні, 16:07 Російські та іноземні артисти, які відмовилися виступати в Криму: список
Наталя Боднар
Як уберегтись від алергії
15 серпня, 17:30 Як уберегтись від алергії
Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
сьогодні, 15:00 Адвокати Януковича пробивають чергове "дно"
Віталій Кулик
Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
сьогодні, 14:00 Пусте місце: убога реальність генпрокурора Луценка
Віталій Шабунін
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Ердоган закликає турків міняти іноземну валюту на ліри
 10 серпня , 18:34
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук