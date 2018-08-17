У КНДР придумали серйозну відповідь на санкції США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав ворожими спробами "задушити корейський народ" санкції Сполучених Штатів Америки, і заявив, що його країна готує серйозну відповідь.

Про це повідомляє "Интерфакс".

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За словами лідера КНДР, мова йде про будівництво туристичного комплексу "Вонсан-Калма", який є "подарунком народу і туристам",

Таке грандіозне будівництво, як створення прибережного туристичного району "Вонсан-Калма", є серйозною відповіддю ворожим силам, які намагаються задушити корейський народ за допомогою розбійницьких санкцій і блокади,

– заявив Кім Чен Ин.

Він додав, що завершення будівництва комплексу в такий скрутний для країни час "стане ще однією демонстрацією всьому світу непорушної єдності партії, армії і народу".

Нагадаємо, США і їх союзники наполягають на тому, що санкції проти КНДР залишатимуться в силі доти, поки Північна Корея не виконає зобов’язань по повній, яка піддається перевірці і незворотній денуклеаризації.