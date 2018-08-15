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Санкції США проти КНДР вдарили по російській компанії

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Російська компанія потрапила під санкції США
Російська компанія потрапила під санкції США / Фото з відкритих джерел

У Сполучених Штатах Америки розширили санкційний список в рамках обмежень проти КНДР, куди потрапила російська компанія "Профінет".

Про це повідомляє сайт міністерства фінансів США.

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Управління з контролю за іноземними активами сьогодні оголосило пов’язані з Північною Кореєю заходи, продовжуючи імплементацію діючих санкцій ООН і США,
– йдеться у повідомленні.

Російська компанія "Профінет" співпрацювала з Північною Кореєю в обхід обмежень Вашингтона. Через це компанія і потрапила під санкції, зокрема, до санкційного списку потрапив і генеральний директор "Профінет" Василій Колчанов.

Колчанов був особисто залучений у відносини, пов'язані з Північною Кореєю, і взаємодіяв безпосередньо з представниками КНДР в Росії, – йдеться у заяві.

Також були введені санкції проти китайської компанії Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO та компанії SINSMS PTE. LTD, що базується в Сінгапурі.

Зазначається, що Міністерство фінансів буде продовжувати впроваджувати діючі санкції щодо Північної Кореї і вживатиме заходів для блокування компаній, портів та суден, які сприяють незаконному перевезенню та забезпечують надходження до КНДР.

Теги: Новини Росії Новини США КНДР
Джерело: 24 Канал
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