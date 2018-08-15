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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Санкции США против КНДР ударили по российской компании

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Российская компания попала под санкции США
Российская компания попала под санкции США / Фото из открытых источников

В Соединенных Штатах Америки расширили санкционный список в рамках ограничений против КНДР, куда попала российская компания "Профинет".

Об этом сообщает сайт министерства финансов США.

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Управление по контролю за иностранными активами сегодня объявило связанные с Северной Кореей меры, продолжая имплементацию действующих санкций ООН и США,
– говорится в сообщении.

Российская компания "Профинет" сотрудничала с Северной Кореей в обход ограничений Вашингтона. Поэтому компания и попала под санкции, в частности, в санкционный список попал и генеральный директор "Профинет" Василий Колчанов.

Колчанов был лично вовлечен в отношения, связанные с Северной Кореей, и взаимодействовал непосредственно с представителями КНДР в России, – говорится в заявлении.

Также были введены санкции против китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO и компании SINSMS PTE. LTD из Сингапура.

Отмечается, что Министерство финансов будет продолжать внедрять действующие санкции в отношении Северной Кореи и принимать меры для блокировки компаний, портов и судов, которые способствуют незаконной перевозке и обеспечивают поступление грузов в КНДР.

Теги: Новости России КНДР Новости США
Источник: 24 Канал
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