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ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ

В КНДР придумали серьезный ответ на санкции США

81 Читати новину українською
Ким Чен Ын заявил, что придумал ответ на санкции США
Ким Чен Ын заявил, что придумал ответ на санкции США / Фото из открытых источников

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал враждебными попытками "задушить корейский народ" санкции Соединенных Штатов Америки, и заявил, что его страна готовит серьезный ответ.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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По словам лидера КНДР, речь идет о строительстве туристического комплекса "Вонсан-Калма", который является "подарком народу и туристам",

Такое грандиозное строительство, как создание прибрежного туристического района "Вонсан-Калма", являются серьезным ответом вражеским силам, которые пытаются задушить корейский народ с помощью разбойничьих санкций и блокады,
– заявил Ким Чен Ын.

Он добавил, что завершение строительства комплекса в такое трудное для страны время "станет еще одной демонстрацией всему миру нерушимого единства партии, армии и народа".

Напомним, США и их союзники настаивают на том, что санкции против КНДР будут оставаться в силе до тех пор, пока Северная Корея не выполнит обязательств по полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.

Теги: Новости политики Санкции Новости США КНДР
Источник: 24 Канал
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