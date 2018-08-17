В КНДР придумали серьезный ответ на санкции США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал враждебными попытками "задушить корейский народ" санкции Соединенных Штатов Америки, и заявил, что его страна готовит серьезный ответ.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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По словам лидера КНДР, речь идет о строительстве туристического комплекса "Вонсан-Калма", который является "подарком народу и туристам",

Такое грандиозное строительство, как создание прибрежного туристического района "Вонсан-Калма", являются серьезным ответом вражеским силам, которые пытаются задушить корейский народ с помощью разбойничьих санкций и блокады,

– заявил Ким Чен Ын.

Он добавил, что завершение строительства комплекса в такое трудное для страны время "станет еще одной демонстрацией всему миру нерушимого единства партии, армии и народа".

Напомним, США и их союзники настаивают на том, что санкции против КНДР будут оставаться в силе до тех пор, пока Северная Корея не выполнит обязательств по полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации.