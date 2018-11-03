КНДР угрожает восстановить ядерную программу из-за санкций США
В Северной Корее выступили с заявлением о возможности восстановления ядерной программы в случае, если Соединенные Штаты не отменят предварительно наложены экономические санкции.
Об этом сообщило издание "Голос Америки".
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В Министерстве иностранных дел страны заявили, что Северная Корея встречается с давлением со стороны США и Южной Кореи, которые пытаются отговорить ее от ядерной программы.
Отмечается, что Северная Корея не угрожает покинуть переговоры с США по выходу из ядерной сделки, однако отметила возможности возвращения к развитию ядерных мощностей.
Это первое заявление, в котором озвучили возможность восстановления Северной Кореей испытания ядерного оружия и дальнейшего развития программы с тех пор, как лидер страны Ким Чен Ын согласовал и подписал новую государственную политику.
В заявлении Министерства иностранных дел, выданной от имени директора Института американских исследований Министерства, отмечается, что "улучшение отношений и санкции не совместимы".
Америка считает, что ее постоянные "санкции и давление" приводят к денуклеаризации. Мы не можем не смеяться над такой глупой идеей,
– говорится в ней.
Напомним, в сентябре Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.
Добавим, что в конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгэри".
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