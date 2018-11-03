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      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      КНДР угрожает восстановить ядерную программу из-за санкций США

      36 Читати новину українською
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / 24 Канал

      В Северной Корее выступили с заявлением о возможности восстановления ядерной программы в случае, если Соединенные Штаты не отменят предварительно наложены экономические санкции.

      Об этом сообщило издание "Голос Америки".

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      В Министерстве иностранных дел страны заявили, что Северная Корея встречается с давлением со стороны США и Южной Кореи, которые пытаются отговорить ее от ядерной программы.

      Отмечается, что Северная Корея не угрожает покинуть переговоры с США по выходу из ядерной сделки, однако отметила возможности возвращения к развитию ядерных мощностей.

      Это первое заявление, в котором озвучили возможность восстановления Северной Кореей испытания ядерного оружия и дальнейшего развития программы с тех пор, как лидер страны Ким Чен Ын согласовал и подписал новую государственную политику.

      В заявлении Министерства иностранных дел, выданной от имени директора Института американских исследований Министерства, отмечается, что "улучшение отношений и санкции не совместимы".

      Америка считает, что ее постоянные "санкции и давление" приводят к денуклеаризации. Мы не можем не смеяться над такой глупой идеей,
      – говорится в ней.

      Напомним, в сентябре Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.

      Добавим, что в конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в мае КНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгэри".

      Теги: Новости политики Ядерная безопасность Санкции КНДР Новости США
      Источник: 24 Канал
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