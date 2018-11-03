КНДР загрожує відновити ядерну програму через санкції США

У Північній Кореї виступили з заявою про можливість відновлення ядерної програми у випадку, якщо Сполучені Штати Америки не скасують попередньо накладені економічні санкції.

Про це повідомило видання "Голос Америки".

Читайте також: Історичний візит: Кім Чен Ин відвідає Південну Корею

У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що Північна Корея зустрічається з тиском з боку США та Південної Кореї, які намагаються відмовити її від ядерної програми.

Зазначається, що Північна Корея не погрожує покинути переговори зі США щодо виходу з ядерної угоди, однак наголосила на можливості повернення до розвитку ядерних потужностей.

Це перша заява, у якій озвучили можливість відновлення Північною Кореєю випробування ядерної зброї та подальшого розвитку програми відтоді, як лідер країни Кім Чен Ин узгодив та підписав нову державну політику.

У заяві Міністерства закордонних справ, що видана від імені директора Інституту американських досліджень Міністерства, наголошується, що "покращення відносин і санкції не сумісні".

Америка вважає, що її постійні "санкції та тиск" призводять до денуклеаризації. Ми не можемо не сміятися над такою дурною ідеєю,

– сказано в ній.

Нагадаємо, у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.



Додамо, що наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері".