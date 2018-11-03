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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      КНДР загрожує відновити ядерну програму через санкції США

      38 Читать новость на русском
      Кім Чен Ин
      Кім Чен Ин / 24 Канал

      У Північній Кореї виступили з заявою про можливість відновлення ядерної програми у випадку, якщо Сполучені Штати Америки не скасують попередньо накладені економічні санкції.

      Про це повідомило видання "Голос Америки".

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      У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що Північна Корея зустрічається з тиском з боку США та Південної Кореї, які намагаються відмовити її від ядерної програми.

      Зазначається, що Північна Корея не погрожує покинути переговори зі США щодо виходу з ядерної угоди, однак наголосила на можливості повернення до розвитку ядерних потужностей.

      Це перша заява, у якій озвучили можливість відновлення Північною Кореєю випробування ядерної зброї та подальшого розвитку програми відтоді, як лідер країни Кім Чен Ин узгодив та підписав нову державну політику.

      У заяві Міністерства закордонних справ, що видана від імені директора Інституту американських досліджень Міністерства, наголошується, що "покращення відносин і санкції не сумісні".

      Америка вважає, що її постійні "санкції та тиск" призводять до денуклеаризації. Ми не можемо не сміятися над такою дурною ідеєю,
      – сказано в ній.

      Нагадаємо, у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.

      Додамо, що наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері".

      Теги: Новини політики Новини США КНДР Санкції Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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