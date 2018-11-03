КНДР загрожує відновити ядерну програму через санкції США
У Північній Кореї виступили з заявою про можливість відновлення ядерної програми у випадку, якщо Сполучені Штати Америки не скасують попередньо накладені економічні санкції.
Про це повідомило видання "Голос Америки".
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У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що Північна Корея зустрічається з тиском з боку США та Південної Кореї, які намагаються відмовити її від ядерної програми.
Зазначається, що Північна Корея не погрожує покинути переговори зі США щодо виходу з ядерної угоди, однак наголосила на можливості повернення до розвитку ядерних потужностей.
Це перша заява, у якій озвучили можливість відновлення Північною Кореєю випробування ядерної зброї та подальшого розвитку програми відтоді, як лідер країни Кім Чен Ин узгодив та підписав нову державну політику.
У заяві Міністерства закордонних справ, що видана від імені директора Інституту американських досліджень Міністерства, наголошується, що "покращення відносин і санкції не сумісні".
Америка вважає, що її постійні "санкції та тиск" призводять до денуклеаризації. Ми не можемо не сміятися над такою дурною ідеєю,
– сказано в ній.
Нагадаємо, у вересні Кім Чен Ин і Мун Чже Ін домовились, що КНДР найближчим часом демонтує ракетний полігон "Тончханн" і допустить туди іноземних спостерігачів для контролю.
Додамо, що наприкінці липня на північнокорейському полігоні Сохе розпочалося знесення виробничої будівлі та демонтаж стенду для випробування ракетних двигунів. Крім того, у травні КНДР демонтувала свій головний ядерний полігон "Пунгері".
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