КНДР вернула США останки 200 солдат

Власти Северной Кореи передали американской стороне в рамках договоренностей, достигнутых в Сингапуре, останки около двух сотен военнослужащих, погибших во время Корейской войны.

Об этом сообщает Reuters.

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"Мы вернули останки наших погибших героев. Сегодня останки двухсот из них были возвращены", – заявил американский президент в ходе встречи со своими политическими сторонниками в штате Миннесота.

Напомним, 12 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп подписали итоговый документ во время исторической встречи в Сингапуре, который предусматривает полный отказ Северной Кореи от ядерного оружия. Сразу после встречи Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время должна закончиться кровавая война на Корейском полуострове, которая началась почти 70 лет назад. Также он подчеркнул, что США здесь прекращают свои военные учения.